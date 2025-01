Legnaia-Galluzzo è pari. Calenzano e Novoli in ritmo

Reggello e Barberino Tavarnelle si confermano le due squadre leader del girone E. Dietro di loro il vuoto in una giornata che ha visto le avversarie bloccate. La capolista Reggello si dimostra una vera corazzata e non concede spazio al Vaggio Piandiscò facendo suo per 3-0 l’atteso derby in terra aretina. Le reti del Reggello sono del bomber Focardi, del fantasista Vestri e del forte centrocampista Tozzi. L’unica a tenere il passo è il Barberino Tavarnelle che, al termine di una partita bellissima, batte 2-1 l’Incisa che era in serie positiva da otto giornate ed è al terzo posto della classifica. Le realizzazioni dei locali sono di Corti ad inizio gara e del capocannoniere del girone Ghelli (13 reti) su rigore. All’Incisa non è bastato il gol del centravanti Galanti, su assist di Tortoriello, che aveva ristabilito la parità. Tante le occasioni per entrambe le squadre e alla fine applausi per tutti. Sconfitto il Gambassi sul campo del Chianti Nord per 2-1 con i locali che hanno disputato una prestazione di classe e carattere con gol di Calamandrei e Sidibe.

Nel derby fiorentino il Galluzzo è bloccato dal Legnaia sul risultato di 1-1, al termine di una sfida bella e combattuta. Ospiti in vantaggio al 64’ con uno splendido gol in acrobazia del difensore centrale Piccini, a seguito del calcio d’angolo di Leporatti; due minuti dopo parità del Legnaia con Silvestri: cross di De Carlo, finta di corpo di Enea e palla a Silvestri gol. Altri pareggi per 1-1 tra Dinamo Florentia-Castelnuovese e San Clemente-Levane. Mentre Porta Romana e Sancascianese è terminata a reti inviolate, con miglior primo tempo dei locali e ripresa a favore degli ospiti pericolosi con Magistri e Terramoto. Lo Sporting Arno è uscito sconfitto 1-0 dal campo di Ambra che ha realizzato con Ormeni.

Nel girone D Settimello, Calenzano e Novoli, sono le squadre del momento: vincono e si confermano ad alti livelli. La capolista Settimello prevale 3-1 su l’Atletico Spedalino con reti di Rocco, Testaguzza e Vargas. Colpo grosso del Calenzano che espugna il campo dello Jolo, secondo in classifica, con gol di uno scatenato De Tellis giocatore sempre determinante. Molto bene il Novoli con l’ariete Bini, Chakyri e Gibilaro i tre finalizzatori che portano la squadra alla vittoria per 3-1 sul Sagginale e al quinto posto in zona play off.

Cade il San Godenzo battuto dal Csl Prato 2-1. Non va oltre il pari casalingo la Gallianese con l’Albacarraia 1-1: gol del solito Maenza per i locali e Reale per gli ospiti. La Virtus Rifredi strappa un punto (0-0) in casa del Casale Fattoria.

Francesco Querusti