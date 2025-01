Legnaia, cinquina fatata. Barberino Tavarnelle show

Partita straordinaria sul campo sportivo di via Dosio a Firenze. L’Audace Legnaia batte 5-4 la Castelnuovese al termine di un duello pirotecnico fra due squadre che hanno giocato a viso aperto offrendo tantissime emozioni. La gara ha visto andare in vantaggio la Castelnuovese al 19’ con Di Mella a seguito di calcio d’angolo, ma c’è il pareggio immediato con Solvi. Dopo soli due minuti ospiti di nuovo in vantaggio con Zamboni e tris su rigore trasformato da Mugnai. Palla al centro e il Legnaia segna il 3-2 con Silvestri e galvanizzati da ciò pareggiano al 40’ con Solvi che fa doppietta con una conclusione da dentro l’area. Nella ripresa al 49’ i gialloblù locali ribaltano il risultato da 1-3 a 4-3 con Enea su calcio di rigore che lui stesso si era procurato. Al 62’ ecco di nuovo la parità con la Castelnuovese a segno su punizione molto bella di Zamboni. Ma le emozioni non finiscono qui. Al 76’ arriva il gol decisivo del 5-4 con Enea, doppietta, che realizza con una precisa conclusione ravvicinata. Poi il Legnaia rimane in 10 per l’espulsione di Baravelli. In superiorità numerica la Castelnuovese preme e sbaglia due clamorose occasioni.

Nelle altre gare del girone E Barberino Tavarnelle scatenato: vince senza problemi 5-2 contro l’Ambra e si porta ad un solo punto dalla capolista Reggello, bloccata sul pareggio. Nel Barberino Tavarnelle le reti sono di Bellosi, Sarti, Ghelli e doppietta di Corti. Il Reggello frena 2-2 sul campo di un mai domo Chianti Nord che ristabilisce la parità a dieci minuti dal termine con l’esperto Butera. E al triplice fischio gli animi si scaldano tra le due contendenti.

Vittorie esterne importanti della Sancascianese che batte 1-0 la Dinamo Florentia, con gol del bomber Lumachi a seguito azione di Frutti e Magistri. Continua la marcia di una Incisa in gran forma che espugna per 2-1 il campo del Porta Romana con realizzazioni di Galanti e Merola. Senza problemi il successo per 5-1 del Gambassi a San Clemente. Pareggio a reti inviolate fra Levane e Galluzzo.

Nel girone D Calenzano superstar vincendo 1-0 sul campo dell’Aglianese con decisivo il gol di D’Orsi. Il Calenzano si conferma al 4° posto. Subito dietro il San Godenzo che in casa non fa sconti a nessuno e supera 2-1 l’Albacarraia, con reti di Allegri e Camara su rigore nel finale. Al vertice Settimello superstar battendo 4-2 il Sagginale, ai mugellani non è bastata la doppietta di Susini. La Gallianese prevale 1-0 sul Rifredi con gol del bravissimo Maenza e il portiere Becchi salva il risultato al ‘92 parando un rigore a Fossati. Colpo grosso dell’ottimo Novoli vincitore 2-1 a Prato contro il Maliseti Seano grazie a Nigi e Lorenzetti.

