"Leggere le istruzioni e spegnere sempre lo scaldaletto prima di addormentarsi"

FIRENZE

"In caso di ‘scalda-letto’ e coperte elettriche, è importante spegnere sempre i dispositivi prima di addormentarsi". A fare il punto sulle misure di sicurezza per evitare incidenti come quello che ha causato la tragedia di Sesto Fiorentino è Giuseppe Cirillo (nella foto), coordinatore area sicurezza di Ambiente Impresa, società di Cna Firenze che si occupa di questi temi.

Perché è importante disattivare le coperte elettriche?

"Partirei da un concetto più generale: è importante osservare le misure di sicurezza dei singoli dispositivi, leggendo con attenzione il libretto di uso e manutenzione. Nel caso delle coperte elettriche, i libretti raccomandano lo spegnimento prima di addormentarsi, anche se le pubblicità possono a volte far percepire il contrario. Ovviamente, può essere determinante anche la distrazione, come pare sia successo a Sesto Fiorentino. Questa evenienza purtroppo è sempre in agguato, soprattutto in casa".

Perchè in casa è più facile distrarsi?

"La casa è la nostra zona comfort, il luogo in cui, per definizione, ci sentiamo più protetti e al sicuro. È naturale allentare le difese, diversamente da quanto accade sul posto di lavoro. E, come ripeto sempre ai corsi sulla sicurezza, le cause degli incidenti sono spesso banali, ma le conseguenze possono diventare tragiche".

Ci faccia qualche esempio. "Oltre al caso di coperte, stufe o fornelli lasciati accesi, penso alle scale portatili. Il libretto d’istruzioni indica di non staccare mai entrambe le mani, ma pochissimi lo rispettano, per non parlare di chi sale in ciabatte o infradito. Un altro caso è quello dei detersivi mescolati unendo sostanze chimiche diverse: tutti gesti apparentemente banali ma estremamente pericolosi".

Tornando a coperte e dispositivi elettrici, quali altre accortezze sono importanti?

"Controllare che abbiano marchio CE originale, non usarli con mani o piedi bagnati, non esporli all’umidità, disinserire la spina in caso di non utilizzo, evitare un uso troppo prolungato, verificarne sempre la manutenzione. E, lo ribadisco, prendersi mezzora di tempo, una tantum, per leggere il libretto d’istruzioni".

Lisa Ciardi