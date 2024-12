L’eccellenza di Careggi

Come ormai è assodato Firenze ha mille problemi. Il centro storico è un mangificio in mano agli imprenditori della bistecca. Un’altra cosa negativa è la dissoluzione della città nei B&B che contribuiscono allo spopolamento delle strade e delle piazze storiche. Ci sono anche delle cose che funzionano: la tramvia che da Scandicci arriva all’ospedale di Careggi e viceversa e quella che da piazza della stazione arriva all’aeroporto Amerigo Vespucci.

Poi Firenze ha un’eccellenza a livello europeo (e quindi mondiale). L’ospedale universitario di Careggi. Difficilissimo fare un elenco delle cliniche che sono considerate al top della medicina. Ci sono molti medici bravi e bravissimi infermieri. C’è un pronto soccorso che ha fatto il suo dovere senza gravi incidenti come è successo in varie città d’Italia e poi centri di ricerca e di cura di alto livello e prestigio. Uno di questi è nell’ambito della medicina generale la clinica che cura il diabete. Una malattia subdola del nostro tempo. La percentuale delle persone colpite dal diabete, in diverse forme di gravità, sono una percentuale molto alta. Apparentemente i meno gravi fanno una vita normalissima. Sono però esposti a dei rischi. Se, per esempio, un diabetico si ferisce ad un piede sono necessari mesi di cura e la guarigione è tutt’altro che facile. Nella clinica diretta dal professor Edoardo Mannucci esiste una sezione apposita per il piede diabetico dove ci sono dei medici e degli infermieri molto bravi. Tutto funziona su appuntamento come dovrebbe essere ovunque, un servizio essenziale alla persona e al rispetto della sua dignità di cittadino-paziente. Sembra una poca cosa avere un ospedale che funziona? Invece è fondamentale. Ci sono anche altri ospedali a Firenze di buon livello come il Meyer, Santa Maria Nuova e Ponte a Niccheri. Careggi però essendo anche ospedale universitario è una spanna superiore alle altre. Tra tanti problemi se i cittadini possono contare su buoni ospedali e su un’efficiente capacità operativa dei vigili del fuoco hanno quasi risolto molti problemi di “sopravvivenza” e di questi tempi è tutt’altro che poco.