Le superiori tornano in classe, didattica a distanza solo al Pascoli

Ieri mattina hanno fatto didattica a distanza. I ragazzi del liceo Pascoli ieri si sono collegati in Did a causa dei problemi di riscaldamento della loro sede. In realtà, dopo una notte di interventi di riparazione dell’impianto, da ieri mattina la caldaia è ripartita. "Stiamo controllando che tutto effettivamente sia a posto", dice la dirigente Maddalena Erman. Da parte sua, la Metrocittà fa sapere che l’azienda che gestisce gli impianti di riscaldamento è intervenuta prontamente per consentire agli studenti di rientrare in classe.

Sembrano dunque avviati a soluzione i vari problemi di riscaldamento emersi nei giorni scorsi con l’arrivo del primo freddo.

Le scuole Carducci, Masaccio, Calamandrei e Sassetti Peruzzi ieri erano infatti regolarmente aperte. E altrettanto faranno oggi gli istituti Pascoli e Botticelli. La stessa azienda, la Engie, fa sapere che tutte le problematiche sono rientrate. Qualche problema invece al nido Tasso Barbasso di via Canova, dove ci sono stati dei problemi ad alcuni fancoil, a causa della presenza di aria nell’impianto.

Per questo motivo, fanno sapere dal Comune, la temperature ieri non era ottimale. Lunedì prossimo il Comune incontrerà l’azienda incaricata della manutenzione per fare un quadro puntuale della situazione ed evitare il ripetersi di guasti all’interno delle scuole.