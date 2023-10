Le suore aprono a Erasmus. Per riqualificare il monastero

Il futuro del monastero di Santa Maria del Carmine al Morocco, Comune di Barberino Tavarnelle, passa attraverso un progetto che mette insieme monache carmelitane, studentesse iscritte al Siena College Camberwell, rappresentanti religiosi e figure istituzionali italiane e australiane. L’occasione è stata offerta dalle celebrazioni del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche fra l’Australia e la Santa Sede. Un’iniziativa partecipata dai residenti del borgo del Morrocco che ha reso omaggio alla presenza nel territorio delle monache carmelitane da quasi 40 anni.

L’iniziativa, organizzata dall’Arcidiocesi Firenze, dal Siena College Camberwell, dall’Australia Holy see, è consistita nella celebrazione della Messa, arricchita da letture e riflessioni e in un’occasione conviviale aperta alla comunità che ha visto la partecipazione di una quindicina di studentesse australiane del Siena College. Le studentesse, che da alcuni giorni si trovano a Barberino Tavarnelle, hanno incontrato gli allievi e le allieve del Comprensivo Don Milani e condiviso con i ragazzi della scuola media momenti di scambio culturale e linguistico.

"Nel ringraziare le suore per tutto il lavoro svolto in questi anni – dichiara il sindaco David Baroncelli – siamo felici di sapere che si stanno muovendo i primi passi per la riqualificazione del monastero, edificio secolare di pregio storico architettonico. E per la creazione di un progetto Erasmus, costituito da specifici seminari, rivolto agli studenti australiani attraverso la stretta collaborazione con il Siena College".

An.Set.