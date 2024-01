Le spese per la scheda della caldaia

Luca

Santarelli

Gentile avvocato nell’appartamento dove abito con mia moglie, in affitto da 10 anni, si è guastata la scheda della caldaia la quale sostituzione mi è costata 250 euro. Cifra notevole per la modesta pensione che percepisco. Le chiedo cortesemente se questa spesa è completamente a mio carico o se posso chiedere al proprietario di parteciparvi. La manutenzione annuale di legge l’ ho sempre fatta eseguire a mie spese ma questa...

A.F. da Firenze

Gentile Lettore,

la sostituzione della scheda della caldaia è una spesa che compete alla proprietà. Questa risposta secca merita però una motivazione dettagliata. Infatti, questa fattispecie non è analizzata in modo specifico da nessuna norma, né nel codice civile, né nelle leggi speciali. Il criterio generale (articolo 1576 del codice civile) è che le spese legate alla manutenzione ordinaria spettano all’inquilino e quelle connesse a manutenzione straordinaria al proprietario. Ciò detto e premesso, il passaggio successivo è capire se la spesa in commento sia ordinaria o straordinaria. Nel silenzio delle legge soccorre in aiuto la magistratura che è intervenuta sul punto. Infatti, sebbene la vicenda nel passato abbia incontrato delle divergenze di opinioni tra gli operatori del diritto, è stata presa in esame dalla magistratura e in particolare dalla Corte di Cassazione, in gergo tecnico “giurisprudenza di legittimità”, che ha emesso sentenze chiare: la spesa in commento è a carico del proprietario (per chi desidera approfondire la questione, sentenza 19744/2014). Per completezza, correttamente esegue a sue spese la manutenzione annuale, essendo senza dubbio una spesa di natura ordinaria. A tutti i lettori e le lettrici un augurio per un sereno 2024.

