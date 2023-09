Le società sportive di Sesto in piazza la notte di martedì

La “notte bianca“ dello sport sestese torna in piazza. Il prossimo martedì, dalle 19 alle 24, più di trenta società sportive animeranno il centro cittadino, offrendo a tutti la possibilità di provare, gratuitamente, le oltre venti discipline disponibili, chiedere informazioni, assistere a dimostrazioni. Gli stand e le aree gioco saranno allestiti in piazza Vittorio Veneto, piazza IV Novembre, via Cavallotti, via Dante Alighieri, via 24 Maggio.

Presenti e rappresentati i più diversi tipi di sport, anche quelli meno usuali, ad esempio il badminton, il tiro con l’arco, ma anche il gioco degli scacchi, solo per citarne alcuni, che si affiancheranno alle discipline più gettonate come calcio, pallavolo e pallacanestro. Dalle 19,30 prenderanno il via le esibizioni delle società sportive che proseguiranno fino al termine della manifestazione.

Per recuperare le energie o per uno spuntino tra una prova e l’altra, saranno presenti gli stand di Misericordia, Croce Rossa, La Racchetta, Croce Viola e Associazione Italiana Carabinieri con il loro street food. Per i più piccoli ci sarà anche il "Truccabimbi". La manifestazione è promossa da Comune di Sesto Fiorentino e Associazionismo Sestese con il supporto di Esselunga.