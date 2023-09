Le sfumature vivaci di "Colorificio Mario" live a Villa Strozzi

Continuano gli appuntamenti musicali proposti dalla Limonaia di Villa Strozzi. Domani (ore 22, ingresso libero), nell’ambito della rassegna "Fiori e limoni", curata dal collettivo Fiore sul Vulcano, a salire sul palco sarà "Colorificio Mario", progetto musicale ispirato da artisti come Piero Umiliani, Joao Donato e gli Azymuth. Fluido e repentino, come la musica che nasce dai suoi componenti, "Colorificio Mario" è un progetto formato da batteria, tastiera e basso, che esiste in sinergia con tromba, sax e voce. La tavolozza dei suoi musicisti combina sfumature vivaci di note elettrizzanti e istintive, improvvisate nell’attimo di unione degli strumenti. Il gruppo è già all’opera per la lavorazione del primo album. I prossimi appuntamenti musicali alla Limonaia di Villa Strozzi saranno il 27 settembre con "Bonje in yurt", progetto musicale che intreccia armonie vocali, sonorità acustiche e neo psichedeliche; il 29 settembre con Dri (nella foto), cantautore bergamasco classe ‘94; infine il 30 settembre con il tropical glam rock degli "Sbanebio".