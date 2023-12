Le sfide della sostenibilità locale. Il progetto per Calenzano in Ue

Il Comune di Calenzano è stato selezionato, a livello europeo, per un progetto Erasmus+ di cittadinanza attiva e sostenibilità ambientale, "Le sfide Future del Green Deal europeo per il coinvolgimento attivo dei cittadini di domani". Ente capofila è il Cnr – Istituto per la Bioeconomia, partner insieme al Comune di Calenzano, oltre all’Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze, l’Istituto superiore K12 di Istanbul, le Municipalità della regione di Marmara in Turchia ed associazioni e fondazioni che si occupano di sostenibilità ambientale. Nel progetto, che proseguirà fino al 31 marzo 2026, e avrà un costo di 250mila euro finanziati dall’Ue, saranno coinvolti 50 ragazzi del Marco Polo e altrettanti della scuola superiore K12 in Turchia. Le scuole e le amministrazioni locali, Calenzano per l’Italia e alcune della regione di Marmara per la Turchia, condivideranno e approfondiranno tra loro e con gli studenti delle due scuole i progetti e le politiche "green" attive sul territorio; gli studenti sceglieranno poi dei casi studio da approfondire, anche dal punto di vista scientifico, per poi elaborare strategie comunicative informate e innovative rivolte alle comunità locali, in modo da essere coinvolgenti e avere un impatto sulla cittadinanza. "Siamo molto soddisfatti – commenta l’assessore all’Ambiente Irene Padovani – che il progetto sia stato scelto, insieme ad altri 32, su ben 208 candidature presentate a livello europeo".