Le rubano la carrozzella: "Era le mie gambe"

FIRENZE

"E’ come se mi avessero rubato le gambe". Elisa Malagoli, disabile 43enne, non credeva ai suoi occhi quando ieri pomeriggio non ha più ritrovato la sua carrozzina manuale, che aveva come sempre lasciato accanto al portone, nell’area condominiale. Elisa vive a Novoli. "E mai avrei potuto pensare che qualcuno arrivasse a tanto. Come si può esser così cattivi da fare un dispetto ad una persona con disabilità? Chi davvero ha necessità di una sedia a rotelle non va certo a rubarla". Adesso, per averne una simile, Elisa dovrà attendere "almeno due-tre mesi, considerato il periodo estivo". "L’iter non è semplice. Prima ci vuole la ricetta del medico curante, poi la visita dal fisiatra e infine l’autorizzazione dell’Asl". Oltretutto, quella carrozzina le serviva per allenarsi per una speciale gara ad ostacoli, prevista per settembre. "Ci tengo molto. Adesso, dovrò noleggiare una sedia a rotelle simile. Una spesa di cui avrei fatto volentieri a meno. Per me, il danno è notevole. Mentre chi ha fatto un simile spregevole gesto di sicuro cammina benissimo. È probabile che sia stata gettata via, magari non lontano da qui. Mi appello ai fiorentini: se la vedete, contattatemi attraverso La Nazione". Adesso Elisa per spostarsi può fare affidamento solo sulla sua carrozzina elettrica. "Ma è un’altra cosa - spiega -. Non la posso ad esempio piegare e mettere in un bagaglio per andare da qualche parte con un’amica. E poi, appunto, non posso allenarmi. Quella sedia per me rappresentava la libertà".

E.G.