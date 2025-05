Le perplessità sullo Scudo verde: "Varchi per andare in ospedale"

L’avvio dello Scudo Verde è stato rinviato di un mese. Della "cintura ambietale" se ne riparla quindi dal 1 luglio. Nel frattempo l’attività di monitoraggio degli accessi sul territorio del comune di Firenze continuerà esclusivamente per raccogliere dati. Una decisione presa da Palazzo Vecchio che, ha spiegato, ha necessità di effettuare ulteriori verifiche prima di applicare il sistema sanzionatorio. Una pausa che potrebbe essere utile anche per effettuare alcuni "aggiustamenti", come li ha definiti il capogruppo dei Cittadini per Fiesole Renzo Luchi, che sulla Ztl ambientale ha presentato un ordine del giorno discusso nell’ultimo consiglio comunale. Il documento è stato bocciato ma è servito ad affrontare la questione che, come ha spiegato l’assessore Andrea Cammelli, suscita perplessità anche fra le fila della maggioranza.

E’ il caso delle due porte telematiche sulla via Bolognese, poste una in cima alla via Salviati e all’ingresso di via di Careggi. "Il 3 aprile abbiamo scritto alla Direzione mobilità di Firenze per capire se queste due porte sono ostative per raggiungere luoghi strategici come gli ospedali- ha detto Andrea Cammelli - nonostante i solleciti siamo ancora in attesa della risposta. A seconda di cosa diranno ci muoveremo per tutelare i concittadini".

"Serve un corridoio perimetrale alla Ztl-Scudo Verde che consenta il collegamento con il polo ospedaliero ma anche – ha precisato Renzo Luchi- con l’università, l’autostrada e i Comuni dell’area Nord-ovest dove sono collocate molte fabbriche e aziende. "Anche la porta telematica a Ponte alla Badia, sulla Faentina, è in posizione infelice, visto che non consente di raggiungere il parcheggio del Lapo, che è pochi metri più avanti" ha osservato Edoardo Canino del centrodestra per Fiesole che ha aggiunto:"Bene valutare l’accessibilità di ingresso a Careggi ma teniamo presente anche la possibilità di tornare a casa perché per non passare dalla porta di via della Pietra serve un giuro lunghissimo. E’ follia".

Daniela Giovannetti