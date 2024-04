Le nuove tecnologie. L’IA nella vita di tutti noi

L’intelligenza artificiale è sempre intorno a noi: la sveglia, Google, Youtube e i comandi vocali. Ma che cos’è esattamente? E’ un aiutante che svolge funzioni umane per soddisfare i nostri bisogni in ambito scientifico, scolastico, automobilistico, domestico e ludico. Con l’avvento della tecnologia dei computer le IA (intelligenza artificiale) servono a tutti quotidianamente e col tempo andranno sempre migliorando con il rischio di prevalere sull’uomo e sostituirlo a suo discapito, di fargli perdere il lavoro e trascinarlo nell’abisso della disoccupazione.

Tutti noi ragazzi della 1D abbiamo delle idee per semplificare le nostre azioni quotidiane con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, come la sostituzione dei libri cartacei in tablet per alleggerire lo zaino, un visore 3D che proietti video e immagini degli argomenti spiegati, un domestico adatto a tutte le commissioni (cucinare, fare la spesa, riordinare e pulire), un dog-sitter che porti fuori il nostro amico a quattro zampe quando siamo occupati e che raccolga i suoi bisogni. Se molti di noi avessero un aiuto così, saremmo più produttivi a lavoro e a scuola. Oggi l’intelligenza artificiale è impiegata anche per scopi ben più nobili dei nostri desideri: infatti il suo corretto uso riguarda una preziosa risorsa contro la dispersione scolastica, una verifica tempestiva per aiutare il docente a personalizzare ulteriormente il piano studi di ciascuno di noi, l’innovazione dei percorsi educativi. Affinchè i ragazzi frequentino la scuola è bene incentivare la comunicazione verbale e non, dando un nuovo significato alle attività di gruppo che diventeranno un aiuto essenziale a chi da solo, per problemi sociali o economici, non ha lo stimolo a imparare. Sappiamo bene che esiste già un umanoide che interagisce con le persone di casa ma sarebbe utile ampliare le sue funzioni.

Molti anziani, per esempio, hanno bisogno di un’assistenza continua che oggigiorno è affidata a delle badanti con un costo eccessivo e la soluzione sarebbe affidare il compito a delle macchine in grado di accudirli nel migliore dei modi. Chi ama i cani come li amiamo noi, li coccola e li porta fuori ma arrivano dei giorni in cui bisogna restare a scuola per attività pomeridiane quindi ci vorrebbe un robottino che, con cura, dedizione e sicurezza, adempia a questi obblighi.