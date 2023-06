Le donne di Omero nell’Odissea

"Un palco in biblioteca", la rassegna estiva in corso fino a settembre nel cortile della biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto, punta sui sempreverdi e sempre bellissimi ‘classici greci". Lo fa con tre letture teatrali dedicate ad altrettante figure femminili dell’Odissea di Omero: Calipso, Circe e Penelope protagoniste di "Odissea, la partenza", rassegna della Compagnia Archivio Zeta.

Nella serata inaugurale, questa sera alle 21.15, Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni attingeranno dal libro V dell’Odissea per parlarci della ninfa Calipso. La rassegna continuerà poi mercoledì 21 giugno con "Odissea, il viaggio", dedicato alla figura di Circe (libro XII), e si concluderà mercoledì 28 giugno con "Odissea, il viaggio", che vede al centro Penelope (libro XXIII). Un naufragare "nella poesia e nella bellezza dell’Odissea, nel vasto mare dell’immaginazione". Le serate sono a ingresso libero, è consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione, online su https:bit.lypalco23 o via telefono al numero 055.4496851.