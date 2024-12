Le donazioni dall’estero sono esentasse

Miceli

Le donazioni in denaro effettuate da un genitore residente all’estero al figlio residente in Italia, non sono tassate. L’Agenzia delle Entrate si è già espressa su tale argomento, ribadendo la non tassabilità di tale atto di donazione in quanto non sussistente il requisito della territorialità.

In linea generale, i criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni donazioni sono dettati dall’articolo 2 del TUS in base al quale: l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero; se alla data della donazione il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

Quindi, in base al cd. principio della territorialità se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta, solo i beni e diritti ‘esistenti’ sul territorio nazionale.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per presumere l’esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre, quale elemento di collegamento con lo Stato italiano, la residenza in Italia del soggetto emittente (l’assegno) con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell’atto di donazione.

In assenza di tale condizione, detto bene non si considera esistente nel territorio dello Stato e, dunque, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all’estero, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia e tanto meno sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.

