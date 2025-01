"Le comunità energetiche sono il futuro"

Il Comune punta sulle comunità energetiche. Per accelerarne la diffusione, pensate per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e la sua distribuzione in un contesto allargato, ha stipulato una convenzione con la Società Consortile Energia Toscana (Cet Scrl). Questo porterà alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile con socio fondatore proprio il Comune. Fra le attività previste dall’accordo, un lavoro di informazione e promozione per raccogliere adesioni.

In continuità con gli incontri informativi già tenuti verranno organizzati altri due eventi in sala consiliare: il 15 febbraio alle 10, per i cittadini, e il 20 alle 18.30 per imprese e associazioni. Gli incontri sono liberi e aperti a tutti.

Garantito un servizio da remoto di assistenza: il martedì e il giovedì dalle 10 alle 18 allo 055.8743500. Per le manifestazioni di interesse è possibile inviare una email a [email protected], oppure scaricare il format sul sito del Comune.

"Crediamo fermamente nelle opportunità fornite dalle comunità energetiche rinnovabili – ha sottolineato la vicesindaca e assessora all’ambiente Annamaria Di Giovanni (in foto) -. continuiamo a lavorare su questa sfida".

Lisa Ciardi