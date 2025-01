Le biblioteche ora sono più accessibili

Libri per la didattica, classici e testi di narrativa in Comunicazione aumentativa alternativa (Caa) entrano nelle biblioteche scolastiche di ogni ordine e grado di Barberino Tavarnelle.

Sono un’ottantina i volumi con il sistema Caa che permettono alle biblioteche dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di diventare tra le più accessibili e fornite della Toscana per chi ha bisogno di testi adatti ai vari bisogni. Si tratta di una delle azioni previste dal progetto ’Una nuova Biblioteca per tutti’ finanziato dal Cepell, il Centro per il Libro e per la Lettura nell’ambito del bando ’Lettura per tutti 2022’ che ha tra gli obiettivi il potenziamento dei servizi bibliotecari del Comune la promozione dell’inclusione e dell’accessibilità attraverso la lettura.

L’insieme di conoscenze, strategie e tecnologie si diffonde nelle classi di ogni ordine e grado grazie all’investimento che il Comune ha scelto di mettere in campo per potenziare l’accessibilità negli ambienti scolastici e rispondere ai bisogni comunicativi e complessi. Acquistati anche tre computer portatili con licenza symwriter, e-pico map con usb e scanmarker, strumenti e software per i bisogni educativi speciali e per i disturbi specifici dell’apprendimento.