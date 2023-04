"Lazzerini si dimetta dalla Festa dell’uva"

La campagna elettorale entra nel vivo. E a partire con l’offensiva è "Voltiamo pagina": il candidato primo cittadino Matteo Zoppini chiede le immediate dimissioni di Riccardo Lazzerini, candidato per il Pd, dalla presidenza dell’ente Festa dell’Uva. "Se continuasse a ricoprire il suo incarico, creerebbe un precedente di commistione tra politica e festa. Se non lo fa da solo, sia il sindaco a revocare la nomina". Intanto il Terzo Polo conferma il sostegno a Impruneta Futura con candidato sindaco Matteo Aramini. "Abbiamo già preso parte a tutte le iniziative – dicono da Azione e Italia Viva –, ma la nostra ufficialità esplicita di questo passo vuole essere un messaggio chiaro nella comune convinzione di poter rappresentare una casa per i tanti delusi che non si sono riconosciuti nelle modalità attuali di fare ed intendere la politica".