L’azienda Powersoft, nuova sede. Maxi polo da 9mila metri quadrati

Un insediamento industriale innovativo. Powersoft, azienda scandiccese leader a livello mondiale nel settore dei sistemi di amplificazione audio, presenta la nuova sede in un avveniristico stabilimento nel centro della zona industriale di Scandicci. L’edificio sarà realizzato da una società immobiliare appositamente creata in house, la Bluesky Immobiliare che sarà proprietaria dell’immobile nel quale Powersoft entrerà, si legge in una nota aziendale, con un contratto di locazione. Il Powersoft Human Audio Experience Center, questo sarà il nome del nuovo plesso, è stato progettato dallo studio di architettura di Alfonso Femia. Progettato per supportare l’aumento dell’occupazione previsto nel piano di sviluppo della società per i prossimi anni, la nuova sede occupa un’area di oltre 9.200 metri quadri, distribuiti su 4 piani, che permetterà di centralizzare tutte le aree aziendali, valorizzando le potenzialità di tutti i dipartimenti, migliorando la sinergia tra i vari team e contribuendo sia a una significativa riduzione dei costi di gestione sia a un incremento.

"Questo progetto – ha detto Luca Lastrucci, ad di Powersoft - rappresenta una tappa importante nella storia e nello sviluppo della società. Powersoft sta crescendo e, di conseguenza, aumenta anche la necessità di ampliare gli spazi a disposizione e rafforzare le risorse per rendere la nostra attività ancora più efficiente e competitiva sul mercato. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo Powersoft ha l’ambizione di mantenere la leadership tecnologica a livello mondiale nel settore audio e il Powersoft Human Audio Experience Center rappresenterà un centro di eccellenza delle tecnologie audio nel mondo. Per questo è importante che l’innovazione sia rappresentata anche nel design dell’edificio". Particolarissimo il design del nuovo edificio. Il profilo esterno riproduce il propagarsi di un’onda sonora, è un richiamo alla produzione aziendale. L’utilizzo di pannelli fotovoltaici e di tecnologie per l’efficientamento energetico conferma l’attenzione della società al contenimento dell’impatto ambientale. La conclusione dei lavori è prevista nel 2026. In una Scandicci dove molto del vecchio tessuto industriale è stato recuperato e riusato, la costruzione dello stabilimento Powersoft è sicuramente una novità che impreziosisce la qualità architettonica della zona industriale.