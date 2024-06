Firenze, due mesi di lavori in via Bolognese: le deviazioni, il trasporto pubblico, le date

Firenze, 26 luglio 2024 - Sarà un’estate di passione in via Bolognese. Ma i disagi saranno ricompensati: le tubature sotto la grande direttrice nord, verranno interamente rinnovate, al fine di ridurre le perdite dell’acquedotto, migliorarne l’efficienza e prevenire la rottura di alcune condotte vetuste spesso soggette a criticità, con conseguenti interventi d’urgenza e cantierizzazioni improvvise. I lavori partiranno il prossimo lunedì 1° luglio, non a caso dopo il weekend che già si prevede caldo per il traffico fiorentino a causa della partenza del Tour de France, con il primo lotto dei lavori che andrà dall’incrocio con via della Pietra a via di Montughi e che durerà circa un mese. Sarà lungo appena cinquanta metri, ma interessa un punto cruciale di via Bolognese perché particolarmente stretto. Poi, dalla fine di luglio al 10 settembre, entro l’apertura delle scuole proprio per impattare il meno possibile sul traffico, sarà fatto il secondo lotto tra via di Montughi e il civico 102/B (poco più a monte del distributore Ip). I lavori sono finanziati in parte con fondi del Pnrr e in parte con fondi erogati direttamente da Publiacqua e sono il proseguo di un più ampio progetto di rinnovo delle condotte sottostanti a via Bolognese già iniziato la scorsa estate in altre tratte. Furono infatti cambiate le tubature dal civico 98 al civico 102b, quello alla cui altezza ripartirà ora la cantierizzazione, e dal civico 37 rosso al civico 147. Le clausole del Pnrr impongono che il lavoro sia completato entro dicembre 2025. Sia per questo motivo, sia per ridurre l’impatto sul traffico, Publiacqua ha deciso di efficientare al massimo i lavori: si opererà nel primo lotto su due turni, dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle 22, mentre nel secondo addirittura h24. Nel primo lotto, sarà istituito un divieto di transito in via Bolognese, da via Salviati a Largo Fanciullacci a tutti i veicoli esclusi frontisti, passi carrabili non sospesi, mezzi di soccorso e polizia, veicoli diretti in via di Careggi e in uscita da via della Pietra.

Le vie laterali

Dall’incrocio con via della Pietra a Largo Fanciullacci la strada sarà interrotta all'altezza del cantiere con divieto di transito di tutti i veicoli esclusi mezzi di soccorso e polizia e veicoli in uscita/ingresso da passi carrabili non sospesi, con limite di velocità a passo d’uomo (10 chilometri orari); sarà poi istituito il divieto di sosta da via della Pietra al civico 102. Neanche i pedoni potranno passare nel tratto interessato dall'intervento. Via di Montughi sarà interrotta da via Stibbert a via Bolognese, con divieto di sosta su entrambi i lati. Sarà vietato il transito di tutti i veicoli (esclusi mezzi summenzionati) e imposto limite di velocità a 30 all’ora. Anche in via Stibbert, da via Vittorio Emanuele II a via di Montughi, divieto di transito eccetto le categoria summenzionate. Via del Poggiolino vedrà un divieto di transito nella sola direttrice proveniente da via della Pietra. In via della Pietra invece incrocio via Bolognese, sarà obbligatoria la svolta a sinistra (provenendo da via del Poggiolino); in vicolo San Marco Vecchio sarà invece obbligatoria la svolta a destra.

Percorso alternativo consigliato

Considerati tutti questi provvedimenti di viabilità, perciò, per chi arriva da Nord verso Firenze si consiglia di svoltare su via Salviati a sinistra e al semaforo del Ponte alla Badia, imboccare a destra via Faentina. Alla rovescia, chi arriva da Firenze diretto verso nord, potrà prendere via Faentina dalle Cure, poi, arrivato al Ponte alla Badia, svoltare a sinistra su via Salviati e in cima alla salita, imboccare così via Bolognese svoltando a destra.

Il trasporto pubblico

Ci saranno anche delle modifiche al trasporto pubblico: i bus 302A e 307A con direzione Careggi e Nuovo Pignone saranno deviate sull'A1 (Da San Piero a Sieve andrà verso Cafaggiolo per poi entrare sull'A1 Barberino del Mugello. Poi uscita Firenze Ovest A11 e Viale XI Agosto). Le corse dirette a Careggi percorreranno via Sestese, via Giuliani, via Locchi, via Caccini. Le corse dirette alla Nuovo Pignone da Viale XI Agosto passeranno da Perfetti Ricasoli. Alla rovescia, al ritorno. Le corse delle linee 302A e 307A con direzione Firenze Montelungo invece, saranno deviate sulla via Faentina (Da San Piero a Sieve, dove è presente il capolinea, percorreranno la SP97 e alla rotatoria di Novoli prenderanno la SR302 via Faentina per poi, arrivata in città, prendere Via Spartaco Lavagnini. Alla rovescia al ritorno. Il 319 in arrivo a Firenze transiterà da Via Milton Sarà però attivato un servizio navetta tra San Piero a Sieve e Pratolino fino al capolinea del 25, dal lunedì al sabato, dalle 5.35 alle 20.30. Ma anche il 25 subirà una modifica di percorso. In direzione Firenze, da via Bolognese, girerà in via Salviati e percorrerà la Via Faentina. In uscita da Firenze transiterà da via Pascoli, Le Cure, via Salviati e poi percorrerà Via Bolognese.

La seconda tranche

Il 29 luglio comincerà il secondo lotto, fino al 10 settembre e qui si lavorerà persino di notte su tre turni continuativi. Anche in questo caso è consigliabile aggirare la Bolognese utilizzando via Faentina e la Salviati.

Acqua per tutti

Non secondario, durante tutti i lavori, l’acqua potabile sarà comunque erogata: infatti prima si poseranno le nuove condotte, poi si disattiveranno quelle vecchie. Insomma: non si resterà all'asciutto salvo imprevisti.

Via Masaccio

Questo è solo uno dei tanti interventi migliorativi che ha in programma Publiacqua per questa estate; tra i più significativi (con l’effetto collaterale di essere anch’esso impattante per il traffico, ma in misura minore), ci sarà la sostituzione delle tubature di via Massaccio, a partire da viale Mazzini in direzione Esselunga. Anche qui si procederà per lotti: il primo partirà dall’incrocio con via Mazzini fino a via Varchi. Anche qui, si inizierà il primo luglio e si terminerà il 31 agosto.