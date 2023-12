Lavori della tramvia, si restringe viale Don Minzoni. Ecco quando

Firenze, 30 dicembre 2023 – Lavori alla tramvia e per questo sono previsti restringimenti della carreggiata in viale Don Minzoni dalla sera del 1 gennaio. Lo rende noto Palazzo Vecchio.

"Procedono i lavori della realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco - si spiega dal Comune -. Da lunedì 1 gennaio in orario notturno in viale Don Minzoni sono in programma alcuni interventi relativi alla linea di contatto della tramvia”.

Previsti restringimenti di carreggiata in orario notturno (22-5) tra piazza della Libertà e via Giacomini con una corsia residua per la circolazione.