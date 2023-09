Lavori su Viale Lavagnini, Restano 2 Corsie per Senso di Marcia

Continuano i lavori della linea Fortezza-Libertà-San Marco. La prossima settimana entrano in una nuova fase le lavorazioni in viale Lavagnini ma per la viabilità non ci saranno variazioni sostanziali: restano a disposizione due corsie per senso di marcia a eccezione di alcune notti in cui, per consentire lo scarico dei binari e il getto di calcestruzzo e la realizzazione degli attraversamenti semaforici, saranno istituiti restringimenti a una corsia. La prima modifica è dalle 21 di domani è in programma lo spostamento del cantiere all’altezza di via Poliziano che viene traslato sul lato della Fortezza e contestualmente viene riaperto sul lato di piazza della Libertà. Nessuna variazione per quanto riguarda la viabilità: i veicoli provenienti da via Poliziano potranno comunque proseguire verso via Santa Caterina d’Alessandria sia svoltare in viale Lavagnini.