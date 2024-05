Franchi, “entro due settimane lavori più intensi allo stadio”

Firenze, 6 maggio 2024 – I lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze "sono già cominciati, entreranno in una fase più intensa nelle prossime due settimane. Abbiamo fatto il punto con le ditte, hanno predisposto il cantiere, e quindi è una realtà. Entro breve vedremo molti operai al lavoro". Lo ha detto a Lady Radio il sindaco di Firenze Dario Nardella.

"Sono anche fiducioso perché visto che il governo restituirà alla città di Firenze 50 milioni di euro" inizialmente definanziati dal progetto legato alla ristrutturazione dello stadio Franchi, "e queste risorse saranno utilizzate per tutta una serie di opere in città, in accordo con i ministeri", nel contempo "potremo liberare altrettante risorse da mettere sullo stadio senza che i fiorentini spendano un euro in più - ha aggiunto Nardella -Questo mi auguro potrà attivare un nuovo accordo con la Fiorentina perché io non smetto di rinunciare all'idea che ci possa essere un accordo col club viola in base al quale la cifra complessiva che manca per finire tutti i lavori possa essere divisa in parti uguali fra le istituzioni pubbliche e la Fiorentina. Sarebbe un grande passo in avanti, io confido ancora in questa soluzione, anche perché abbiamo anche dimostrato di essere seri e coerenti".