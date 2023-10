Lavori Publiacqua. C’è il rinnovo degli impianti

PELAGO

Progressiva sistemazione dell’infrastruttura, miglioramento del servizio e diminuzione dei disagi. Una serie di opportunità che derivano da alcuni interventi che Publiacqua sta effettuando anche sul territorio della Valdisieve. Che, per la loro natura, quando vengono effettuati comportano qualche disagio temporaneo. Anche per questo Publiacqua informa i cittadini del Comune di Pelago che, causa intervento di rinnovo sugli impianti, dalle 9 di lunedì 30 ottobre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in località Palaie. La situazione tornerà a normalizzarsi nel pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà fatto il primo giorno utile . Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo creerà loro. Alleviato presumibilmente da un miglioramento del servizio nella zona interessata.

L.B.