"Lavori pubblici, più risorse". Il piano del neoassessore

Meno grandi opere e più attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria per la quale, nel prossimo bilancio, saranno inserite maggiori risorse: è chiaro l’assessore ai Lavori pubblici Tommaso Landi (foto) quando gli chiediamo quali siano le linee guida dell’amministrazione e del suo assessorato.

Partiamo dalla viabilità, cosa può dire delle Circonvallazioni Ovest ed Est?

"Stiamo parlando di opere strategiche, con un lavoro che va avanti da almeno un decennio. Per quanto riguarda la Circonvallazione Ovest ci siamo subito riattivati per reperire nuovi finanziamenti che erano andati persi per il mancato rispetto dei tempi. Dal punto di vista tecnico, invece, dobbiamo reintegrare gli incarichi professionali per la progettazione delle opere di mitigazione ambientale e compensazione idraulica richieste dalla Regione. Per quanto riguarda la Est purtroppo siamo più indietro perché c’è ancora da fare la variante allo strumento urbanistico".

Nel centro storico uno degli interventi più attesi è quello relativo al Palazzo Pretorio

"La riqualificazione del Palazzo Pretorio, in un contesto di rivisitazione di tutto il centro, è andata avanti a fasi alterne, iniziate a gennaio con la consegna dei lavori per arrivare a giugno con una Variante che si è resa necessaria in seguito all’affidamento dei fondi Pnrr. I lavori prevedono opere di miglioramento sismico, l’adeguamento delle barriere architettoniche e il restauro di tutto l’immobile. Fine dei lavori prevista nel 2024, in modo da ospitare qui edilizia privata, Suap e urbanistica".

Dal centro alle frazioni: sono iniziati i lavori di piazza Palagione a Capalle?

"Sì, è partito il cantiere che porterà alla nuova pavimentazione e a una riqualificazione complessiva, con nuovi arredi urbani e alberature. Sempre a Capalle sarà realizzato un nuovo parcheggio di fronte al cimitero, già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche annualità 2024".

Se avesse la bacchetta magica, quale sarebbe l’opera che vorrebbe vedere conclusa domani?

"La Circonvallazione Ovest, non ci sono dubbi".