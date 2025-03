A Firenze lavori in via della Loggia dei Banchi

Firenze, 5 marzo 2025 – Al via alcuni interventi stradali a Firenze. In via della Loggia dei Banchi, per effettuare alcuni saggi, la circolazione sarà interrotta tra via Pietro Dazzi e via delle Gore. Previsto anche un restringimento in via Pietro Dazzi (in corrispondenza dell’incrocio con via Loggia dei Bianchi).

I provvedimenti saranno in vigore giovedì 6 e venerdì 7 marzo (orario 9-17). Viabilità alternativa per via delle Gore: via Dazzi-via della Quiete-via Petrocini-via delle Gore.

In via Bovio per il montaggio di una gru per un cantiere edile sabato 8 marzo dalle 9 alle 14 la circolazione sarà interrotta tra viale Mazzini e via Fossombroni (sola corsia in direzione di piazza Oberdan). A seguire e fino alle 19 di domenica 9 marzo scatterà la chiusura di tutta la carreggiata nello stesso tratto.