Agosto di lavori sulle linee ferroviarie, stop alla circolazione sulla linea Firenze-Roma. Ecco dove

Firenze, 29 lugli 2024 – Manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Firenze-Roma. Nel mese di agosto i lavori in programma comporteranno modifiche alla circolazione dei treni sia sulla linea convenzionale che sulla direttissima con stop alla circolazione tra Pontassieve e Incisa e tra Chiusi e Orvieto.

In dettaglio tra il 5 e il 19 agosto gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana riguarderanno la sostituzione del ponte metallico di circa 10 metri e il consolidamento e l’impermeabilizzazione del viadotto ferroviario a 11 arcate, nell’ambito della stazione di Rignano sull’Arno tra Pontassieve e Figline Valdarno sulla linea Convenzionale Firenze - Roma. L'investimento complessivo ammonta a circa 6 milioni di euro. I lavori comporteranno l’interruzione della circolazione tra Pontassieve e Figline.

Dal 12 al 23 agosto sono in programma lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Paglia nei pressi di Orvieto tra Chiusi e Orvieto sulla linea Direttissima Firenze - Roma. L'investimento complessivo ammonta a circa 2 milioni di euro. I lavori, fa sapere Rfi in una nota, comporteranno l’interruzione della circolazione tra Chiusi e Orvieto. In seguito ai lavori svolti, il 24 e 25 agosto, sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri. Questo comporterà per alcuni treni Frecciarossa, Frecciargento e Intercity l’allungamento dei tempi di viaggio.

La riprogrammazione del servizio, informa Rfi, prevede: modifiche di orario, variazione dei tempi di percorrenza e cancellazioni per alcuni treni Frecciarossa, Frecciargento, Intercity e del Regionale di Trenitalia. Previsto ove possibile il servizio con corse bus. In questo caso, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Sui bus i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto; non è ammesso il trasporto bici e il trasporto di animali, a eccezione dei cani guida.