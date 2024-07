Treni lavori per il raddoppio tra Empoli e Granaiolo. Stop alla circolazione

Empoli, 24 luglio 2024 – Al via i lavori per il raddoppio ferroviario sulla Firenze-Empoli-Siena sulla tratta Empoli-Granaiolo. Sul tratto la circolazione sarà sospesa per la prima volta dal 5 al 31 agosto. In questo lasso di tempo, si svolgerà l’avvio delle attività per la bonifica del territorio da possibili ordigni esplosivi e verrà inoltre predisposta l'area di cantiere.

Tra Empoli e Granaiolo saranno attrezzate diverse aree di intervento, limitrofe all’attuale binario, oggetto dell’intervento di raddoppio. Raddoppio che interessa i 10 chilometri della tratta Empoli-Granaiolo che, una volta ultimato, darà continuità alla linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi, consentendo così la realizzazione dell’intero collegamento a doppio binario tra Empoli e Poggibonsi, i due maggiori centri abitati dell’area.

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Empoli e Granaiolo sarà sospesa dal 5 al 31 agosto 2024. Per garantire una offerta commerciale e una possibilità di trasporto sulla linea è stato predisposto un servizio di bus sostitutivi.

I viaggiatori diretti da Siena verso Firenze potranno usare il treno fino a Castelfiorentino e da qui proseguire in autobus fino ad Empoli. Viceversa chi da Firenze per Siena potranno prendere il treno fino ad Empoli ed usare l’autobus tra Empoli e Castelfiorentino. I punti di fermata si trovano a Empoli, presso l'autostazione bus (a destra uscendo dalla stazione) piattaforme 7 e 8, e a Castelfiorentino, parcheggio Metropark (a sinistra uscendo dalla stazione). In partenza da Granaiolo verso Siena può essere utilizzato il treno diretto, mentre chi da Granaiolo è diretto ad Empoli/Firenze può utilizzare il treno fino a Castelfiorentino e da qui l’autobus fino ad Empoli. Non è previsto il servizio bus a Ponte a Elsa.

Quella di agosto 2024 è la prima chiusura relativa ai lavori di raddoppio sulla Empoli-Granaiolo. Lavori che presumibilmente termineranno nel 2028.