Ferrovie, dal 13 luglio treni fermi tra Pistoia e Montecatini

Pistoia, 27 giugno 2024 - Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fsi), per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme sulla linea Firenze - Pistoia - Viareggio. Per l'operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa da sabato 13 luglio a sabato 31 agosto e verranno allestite corse con bus sostitutivi. Nel dettaglio dei lavori, nel Comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) è prevista la realizzazione dei piazzali di emergenza e dei relativi impianti di sicurezza della nuova galleria, già completata. Sempre a Serravalle sarà aperta al traffico la nuova viabilità stradale sostitutiva dei passaggi a livello, con attivazione delle nuove opere idrauliche connesse e realizzazione della sede di raddoppio con le barriere antirumore. Rfi aggiunge che «proseguono i lavori per le barriere antirumore a Pieve a Nievole, mentre a Montecatini è in completamento l'assetto definitivo dei binari, nonché degli impianti di sicurezza e trazione elettrica nella stazione per l'allaccio del raddoppio». Continuano, infine, «i lavori per la realizzazione di nuovi tratti dell'armamento ferroviario, degli impianti di trazione elettrica, sicurezza e segnalamento del nuovo binario, oltre alle opere idrauliche e stradali connesse». Saranno circa 250 gli addetti di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnati con 120 mezzi d'opera nei vari cantieri, sia fissi sia mobili.