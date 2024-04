Lavori in piazza Cavour . Traffico in tilt a San Giusto

I lavori alla rete del gas e i cantieri per il completamento della piazza Cavour mandano il tilt il traffico a San Giusto. Una situazione assurda, quella del quartiere di confine con Firenze, che va avanti ormai da troppo tempo. E una battaglia che i residenti portano avanti da anni senza risultati. Il quartiere viene infatti usato come zona di passaggio ‘a sud ovest’ della città per chi dal Galluzzo cerca di andare al lotto zero. Mancando un vero e proprio bypass dell’abitato per una storica inerzia di Palazzo Vecchio a completare i progetti (rotatoria su via della Bagnese/via di Scandicci in primis), le auto si ammassano in mezzo alle case per uscire poi in zona Ponte a Greve, ma coi lavori attualmente in corso su piazza Cavour e via di Scandicci trovano un tappo pazzesco. E ieri, con il ritorno al lavoro dopo il ponte del 25 aprile, in molti si sono lamentati per gli incolonnamenti che, già dalle prime ore del mattino, avevano messo in difficoltà la già complicata mobilità di San Giusto. Una battaglia di non poco conto, visto che su questo asse ogni giorno transitano migliaia e migliaia di vetture.