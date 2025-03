Lavori in corso. Lunedì nuova chiusura al traffico

Torna a volare sulla Sp34 l’elicottero del cantiere per il ripristino del movimento franoso tra Vallina e Le Gualchiere. La provinciale sarà chiusa dalle 13 alle 16 di lunedì per permettere la posa delle reti da ancorare ai montanti sistemati a metà di febbraio sempre con l’elicottero. In questo modo sarà completato il sistema di barriere e il 1° aprile verrà riaperto il doppio senso di marcia. Il cantiere per il secondo e ultimo lotto è iniziato nel luglio scorso e doveva concludersi a fine dicembre, poi slittato per le piogge che hanno costretto a cambiare anche metodologia di intervento. I lavori continueranno a aprile con il montaggio delle reti alte, ma senza condizionare il traffico. Nelle ore di chiusura di lunedì, il traffico sarà deviato sul fronte fiesolano.