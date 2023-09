Lavori in 20 impianti sportivi Obiettivo: dimezzare le bollette Spesi 6,5 milioni di fondi europei

Piscine e non solo. L’efficientamento energetico degli impianti consentirà alle società sportive di dimezzare i costi delle bollette e di conseguenza, con una gestione più snella, permetterà loro di alleggerire le quote di iscrizione e frequenza che saranno un bell’aiuto per le famiglie. Un altro aspetto più che positivo è che le strutture sportive, con impianti rinnovati, avranno un impatto ecologico molto più green, risparmiando emissioni a vantaggio dell’ambiente.

Sono venti gli impianti coinvolti per 6,5 milioni di euro di investimento. Tutti gli interventi sono in fase di ultimazione, da concludere e rendicontare entro e non oltre fine anno avendo ricevuto fondi europei Pon Metro React Eu.

In particolare, sono interessate quattro piscine comunali (le piscine sono tra gli impianti sportivi quelli che mangiano più energia): la Nannini Bellariva con un investimento di 700mila euro per realizzare un impianto fotovoltaico, sostituzione degli infissi e il completamento dell’illuminazione a led, che consentirà un risparmio atteso sui 60mila euro all’anno.

Alla Micropiscina Isolotto l’investimento è di 600mila euro per l’isolamento della copertura, il rifacimento completo della centrale termica, l’illuminazione led e l’impianto fotovoltaico che permetteranno un risparmio da circa 35mila euro all’anno. Alla Micropiscina Iti sono serviti 400mila euro per isolare la copertura, il rifacimento completo del piano vasca e dell’impianto di climatizzazione locali addetti al piano interrato, illuminazione led e impianto fotovoltaico, per un risparmio atteso di 35mila euro all’anno. Per la Micropiscina Don Minzoni investimento di 300mila euro, risparmio atteso di 15mila all’anno. Con isolamento copertura, impianto fotovoltaico e switch dell’impianto elettrico a led.

Ma ecco gli altri 17 impianti coinvolti: l’Impianto polivalente di via del Filarete, dove è in corso di realizzazione, tra le altre cose, una copertura della tribuna dell’atletica con fotovoltaico; palestra Fois; palestra San Niccolò; stadio di atletica Ridolfi; campo di atletica Sorgane; i campi di calcio La Trave, Brozzi, Pio Fedi, Audace Legnaia, viale Malta, Due Strade, Pontormo. Poi il velodromo delle Cascine, l’Assi Giglio Rosso, Albereta, palestra di pattinaggio Le Torri e Palavalenti

L’efficientamento energetico viene attuato attraverso miglioramenti sugli involucri edilizi (per l’isolamento termico e la coibentazione), sugli impianti meccanici (miglioramento della qualità degli impianti termici), sugli impianti elettrici (sostituzione delle lampade esistenti con quelle a led, realizzazione di sistemi solari fotovoltaici, adozione di tecnologie smart).

Ilaria Ulivelli