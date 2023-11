Treni, stop all’alta velocità tra Rovezzano e Valdarno nel fine settimana

Firenze, 10 novembre 2023 – Modifiche alla circolazione dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali nei prossimi fine settimana 11-12 novembre e 2-3 dicembre per i lavori infrastrutturali in corso e la conseguente chiusura della linea ferroviaria ad Alta Velocità tra Firenze Rovezzano e Valdarno per tutta la giornata di sabato e domenica.

I Treni Alta Velocità e Intercity tra Firenze e Roma e viceversa percorreranno tra, Firenze Rovezzano e Valdarno, la linea convenzionale con conseguenti variazioni di percorso, allungamento dei tempi di percorrenza e cancellazioni.

I Treni Intercity della relazione Roma – Trieste e viceversa saranno invece deviati via Orte - Falconara, con perdita di alcune fermate (Prato, Firenze Rifredi, Firenze Campo Marte, Arezzo, Terontola, Chiusi) e modifiche di orario.

I Treni Regionali da Firenze per Arezzo/Roma, Chiusi e Foligno, da Firenze per Borgo San Lorenzo via Pontassieve e da Arezzo/Montevarchi per Prato/Vernio saranno interessati da allungamenti dei tempi di percorrenza, sostituzioni con autobus, cancellazioni totali o limitazioni di percorso. Prevista una riprogrammazione del servizio, sostituzioni con bus e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la riprogrammazione del proprio viaggio.

Nei quattro giorni (dal lunedì al giovedì) che seguiranno i due fine settimana dei lavori, sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri; questo comporterà la modifica degli orari per alcuni treni Regionali in servizio tra Firenze e Arezzo/Roma e Firenze/Perugia/Foligno.