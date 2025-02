Lavori alle rampe. Chiusura sull’A11

Rimandati, anche se solo per poco, i lavori sulle rampe autostradali in zona Osmannoro. Gli interventi, inizialmente previsti per ieri, sono stati infatti rinviati alla giornata di oggi. Da questa mattina alle 10 fino alle 16 sarà dunque chiusa al traffico la rampa di uscita dalla A11 verso via dell’Osmannoro e il centro cittadino. I lavori programmati per domani sulla rampa di uscita dalla A11 verso via del Cantone sono invece rinviati a data da destinarsi. Sempre domani, con orario 9-16, resterà chiusa al traffico per lavori la rampa di ingresso in A11 da via del Cantone verso Firenze. Per entrambi gli interventi in ponte sono facilmente prevedibili ripercussioni sul traffico in zona Osmannoro, particolarmente sostenuto ogni giorno, in particolare durante le ore di punta, per la presenza tra l’altro di moltissime attività industriali e artigianali oltre che del commercio nell’area. In particolare, i lavori previsti sulle rampe sono relativi alla vegetazione da potare (che saranno effettuate oggi) e asfaltature più che mai necessarie visto il numero altissimo di veicoli che transitano in zona.