Lavori alle Poste: chiude l’ufficio

Lavori in corso alle poste di Rufina, per domani l’unico ufficio postale del paese, quello posto in piazza Kurgan, rimarrà chiuso per tutta la giornata. Il motivo sono alcuni lavori di manutenzione ai locali che hanno reso necessario intervenire tempestivamente e per i quali la chiusura era l’unica possibilità.

Ad avvisare la cittadinanza è stata l’amministrazione comunale e il sindaco Daniele Venturi. In alternativa a quella di Rufina, due sono gli uffici più vicini. Il primo si trova nella frazione di Sandetole, nel comune di Dicomano, con orario 8,20-13,45. Il secondo è quello di San Francesco, nel comune di Pelago, che fa un orario simile, ma chiude alle 13,35. Per chi avesse, invece, necessità di usufruire del servizio poste il pomeriggio di lunedì dovrà affidarsi all’ufficio di Pontassieve, che sarà attivo, come di consueto, con orario continuato dalle 8,20 alle 19.05.

l.otta.