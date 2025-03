Lavori alla nuova scuola: "Mossa tardiva da parte del Comune"

"Il cantiere della nuova scuola di San Donato in Poggio è fermo dallo scorso mese di settembre per inadempienza della ditta selezionata dal Comune per realizzare l’opera, come potrebbe essere colpa del Governo?". Se lo chiede Elisa Tozzi (nella foto), consigliera regionale di Fratelli d’Italia, dopo le dichiarazioni del sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli sullo stop ai lavori della scuola. "La verità è che il Comune, nonostante il nuovo plesso sia nel programma elettorale del sindaco ormai dal 2019, si è mosso tardi, addirittura approvando il progetto di fattibilità solo nel maggio 2023, un anno dopo la concessione dei fondi del Pnrr, avvenuta nel maggio 2022. Questo ritardo ha portato a dover svolgere in fretta e furia una gara al massimo ribasso e a firmare il contratto con l’appaltatore solo nel marzo 2024", continua Tozzi. "Il sindaco Baroncelli, invece parla di suggestive (e false) teorie complottistiche. A volte, quando si ha palesemente torto, tacere può essere una buona strategia. Nella vita e anche in politica".