Lavori al tetto. Il problema dei millesimi

Luca

Santarelli

Buongiorno Avvocato,

ho una proprietà in Piemonte nel cui stabile abbiamo svolto lavori alle facciate, al tetto, alla rampa dei garage e ai giardini. La proprietà è molto piccola ed è esclusa dai garage e dai giardini, comuni solo ad alcuni condomini. Pochi giorni fa è stato approvato il bilancio consuntivo dei lavori e i miei

millesimi sono stati considerati in ogni voce di spesa che ho sopraccitato. In poche parole,

partecipo pro quota agli interi lavori, ma ovviamente non può essere così. E’ un evidente errore che avevo segnalato all’amministratore prima ancora dell’assemblea, appena esaminato il bilancio

che mi era giunto con la convocazione. Nonostante la mia segnalazione il bilancio è stato approvato in assemblea ove ero assente. Cosa posso fare? E’ corretta la mia contestazione? Grazie mille a La Nazione per questa utile rubrica.

Caro Lettore,

la contestazione è assolutamente corretta. La tabella millesimale, infatti, null’altro è che la carta

d’identità dell’unità immobiliare che, nel suo caso, individua solo alcuni beni comuni a tutti ed altri

solo ad alcuni condomini. Le spese di manutenzione spetteranno solo ai condomini del bene e non agli altri. Tanto è vero che, esaminando la tabella millesimale che lei cita, alla sua proprietà risulterà uno 0 sia nella tabella giardini che nella tabella garage. Da ciò discende che lei nulla

deve pagare per queste voci di spesa. Errare è umano, ed è evidente che in questo caso

l’amministratore abbia errato, ma ciò che invece non è scusabile è il perseverare nell’errore. Infatti

la sua segnalazione preventiva avrebbe evitato di trovarsi ora in una situazione che la obbliga ad impugnare la delibera dell’assemblea entro 30 giorni da quando le è giunto il verbale. E’ l’unico modo per evitare di pagare ciò che non deve.

