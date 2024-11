Lavori al ponte San Niccolò. Auto in tilt sul lungarno

Un debutto con qualche doloretto e fitte intense arrivate lungo la spina dorsale del traffico in zona Firenze Sud con tempi di scorrimento da lumaca: circa 100 metri in venti minuti ieri intorno alle 16. È quello che ha accompagnato i lavori sul ponte di San Niccolò. L’intervento è propedeutico alle ispezioni all’interno dell’impalcato del ponte e prevede l’apertura di botole che serviranno per fare le verifiche all’interno della struttura.

Un’operazione irrinunciabile che però ha avuto effetti già ieri sul traffico. Per consentire le operazioni in sicurezza fino al 23 novembre infatti saranno chiusi marciapiede e pista ciclabile lato centro. A questi provvedimenti generali si aggiungono quelli specifici articolati in due fasi: fino al 16 novembre sarà chiusa la corsia proveniente da lungarno Ferrucci e diretta sul ponte San Niccolò (corsia di destra) e sono previsti anche restringimenti sull’ultimo tratto del lungarno.

A seguire l’intervento si sposterà sul ponte con restringimenti da lungarno Ferrucci verso lungarno del Tempio (sulla sola corsia verso viale Amendola). Il risultato? Molti automobilisti, forse impreparati nonostante gli annunci di questi giorni, sono rimasti impantanati a Bellariva. Il ponte di San Niccolò infatti non è stato percorribile dalle auto in arrivo da via Villamagna e lungarno Ferrucci che hanno fatto così registrati tempi da tartaruga. Il traffico ha ripreso a scorrere poi regolarmente in tarda serata. Sempre ieri sono partiti i restringimenti di carreggiata in lungarno Colombo e lungarno Moro sulla direttrice uscita città in corrispondenza dell’ingresso del cantiere per il nuovo ponte sull’Arno. I tratti interessati sono su lungarno Colombo, tra via della Bellariva e via Minghetti, e su lungarno Moro tra Minghetti e il numero civico 14.

Tra gli altri interventi previsti quelli in via Romana, dove sono previsti lavori notturni di asfaltatura della carreggiata. Fino a sabato 16 novembre in orario 21-6 la strada sarà chiusa tra piazza della Calza e via del Ronco. Percorso alternativo: piazza Tasso-via del Campuccio-via dei Serragli. Per consentire la viabilità alternativa la direttrice via di Serumido-via da’ Mori diventerà in direzione di via Romana.