Lavori in A1, da venerdì a domenica chiusa l’uscita Firenze Sud

Esodo e code ai caselli autostradali (Fkd)

Firenze, 23 marzo 2023 – Per consentire lavori di completamento dello svincolo di Firenze sud, nell'ambito dei lavori di terza corsia, sulla A1 Milano-Napoli sarà necessario chiudere la stazione di Firenze sud, in uscita per chi proviene da Roma, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 15:00 di domenica 26 marzo, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione di Firenze Impruneta.