Lavori a Firenze, gli interventi in città al via da oggi

Un cantiere (foto di repertorio)

Firenze, 6 marzo 2023 - Lavori alla rete idrica in via Salviati e via della Torre e alla rete fognaria in via del Ponte a Iozzi e via del Padule. Ma pure la sistemazione di un chiusino in via Torcidoda. Sono alcuni degli interventi che prendono il via da oggi a Firenze. Per quanto riguarda via della Torre i lavori per l'allaccio alla rete idrica inizieranno da oggi. Fino al 10 marzo sarà chiuso il tratto da via della Capponcina e viale Palazzesco. Percorso alternativo: Stradone di Rovezzano-via della Chimera-via Vitelli-via del Gignoro-viale Palazzeschi e viceversa. In via Salviati interventi l'8 e il 9 marzo, con la sostituzione della rete idrica. Tra via Bolognese e via Faentina sarà istituito un senso unico verso via Bolognese. Da oggi lavori anche in via del Ponte a Iozzi, con la sostituzione della rete fognaria. Nel tratto tra via di Monte Cuccioli e via di Lanciola sarà istituito un senso unico alternato a vista. L’intervento si concluderà il 31 marzo. In via Padule, per lavori di realizzazione della fognatura per il Viola Park dall'8 marzo la strada sarà chiusa da via della Villa Cedri e via di Villamagna. Il termine previsto è il 10 aprile. In via Torcicoda, dall'8 marzo, per interventi su un chiusino fognario nel tratto tra via dei Ginepri e via Paolo Schiavo sarà in vigore un restringimento di carreggiata con senso unico in direzione via degli Aceri: il termine previsto è il 10 marzo.