Lavorazione ceramica. Anziani meno soli. Corsi, incontri e attività

Da diversi anni le cose sono profondamente cambiate ma per molto tempo la ceramica ha rappresentato il tratto distintivo di Sesto. Una ‘ricchezza’ che rivive nelle attività formative che l’Associazione Comunale Anziani promuoverà all’interno della sede dell’Archivio della Ceramica Sestese in via Savonarola. Dopo un primo accordo fatto a inizio anno per lo svolgimento di iniziative, in via sperimentale, fino al giugno scorso, ora l’associazione ha infatti presentato un nuovo progetto con un programma cospicuo di attività di formazione legate alla ceramica che saranno effettuate sempre in via Savonarola e che la giunta comunale ha approvato. I progetti spaziano da corsi per gli adulti, progetti dedicati a scuole del territorio o percorsi formativi e divulgativi a tutto tondo con l’obiettivo dichiarato di creare uno spazio gestito per dare la possibilità a tante persone interessate di realizzare oggetti in ceramica. Diverse le proposte formulate dall’Associazione Comunale Anziani: si va da un corso di ceramica applicata in tre diversi moduli della durata di trenta ore per ciascun modulo fra ottobre e marzo prossimo a "Pillole di ceramica" con cinque diversi moduli dedicati alla monocottura, terracotta, pittura su smalto, cristalline colorate, incisione e traforo. Per altri percorsi formativi invece la disponibilità dell’Archivio sarà richiesta di volta in volta se necessaria. Il progetto prevede anche attività da svolgere con i circoli didattici del territorio con incontri in diverse scuole, attività con associazioni ma anche iniziative legate alla ceramica da attuare in centri di socializzazione o strutture per soggetti svantaggiati con la possibilità di realizzare manufatti destinati a mercatini o all’arredo delle sedi o di altre strutture pubbliche.

S.N.