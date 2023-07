L’avanzata di Gemelli "Ma un solo candidato"

di Fabrizio Morviducci

"Non mi dispiacerebbe candidarmi. Ma credo che il centrodestra dovrà convergere su un unico candidato". Il coordinatore provinciale di FdI, Claudio Gemelli rompe il silenzio mentre a Scandicci tra liste civiche e ipotesi primarie pd l’estate della politica si è fatta davvero infuocata. "Gemelli, alcuni consiglieri del centrodestra l’hanno indicata come possibile candidato a sindaco. Per ora mi interessa solo tenere unito il mondo del centrodestra e sto lavorando per questo più che sui nomi. Non posso negare che in questi mesi mi stanno contattando in molti dal mondo politico e non. Del resto Scandicci è la mia città e politicamente sono nato qui. Tuttavia credo che responsabilmente tutto il centrodestra dovrà convergere su un unico candidato (che certo potrebbe essere anche civico) capace di unire la coalizione e di ottenere i migliori risultati mettendo da parte eventuali personalismi e divisioni che sicuramente andrebbero ad avvantaggiare i nostri avversari". Ma in città c’è già un candidato civico che potrebbe essere Giovanni Bellosi "Personalmente non chiudo a nessuna ipotesi civica, anzi potrebbe essere un’esperienza positiva vista anche la caratura del nome di Bellosi. Credo però sia necessario un coinvolgimento sin da subito dei partiti che non potranno essere considerati solo dei portatori di voti di progetti già confezionati, ma che anzi dovranno avere un ruolo importante nella creazione di una seria alternativa politica. Del resto i partiti politici hanno un loro peso e a livello locale anche i loro rappresentati, a partire da FDI che rappresenta il primo partito ed essere oggi al Governo può essere davvero un’opportunità anche per la città". Intanto ha deciso di strutturare il partito a Scandicci "Ho provveduto in settimana a nominare i coordinatori del partito scandiccese: Kishore Bombaci, avvocato cresciuto a Scandicci già impegnato in politica da tempo, sarà il nuovo portavoce comunale e verrà affiancato come vice da Luigi Forte, già responsabile provinciale del dipartimento famiglia di FDI e dalla lunga esperienza politica, sarà delegato all’organizzazione del partito a livello comunale. Attorno a loro, specie in quest’ultimo anno è cresciuto un gruppo di persone capaci e appassionate che hanno dimostrato di voler dare una mano alla crescita del partito".