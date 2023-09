L’autunno di Musicus Concentus: "Back to Bach" con Paolo Fresu

Presentata ieri la stagione autunnale del Musicus Concentus, alla Sala Vanni di San Frediano, che sarà anche la consueta location principale del ricco programma, confermando l’auditorium di piazza del Carmine 19 come uno spazio centrale per la vita culturale della città. Ma, grazie alla collaborazione con l’Opera di Santa Maria del Fiore, si aggiungono anche altri due ambienti d’eccezione: il Duomo, dove il 26 ottobre alle 21,15 si terrà il concerto "Back to Bach-Special Edition", con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, Uri Caine e I Virtuosi Italiani (ingresso gratuito con prenotazione); e la Sala Paradiso del Museo, dove si inaugurerà giovedì 28 settembre alle 21,15 la quarta edizione del festival "I Poeti del Piano Solo", con il concerto a ingresso gratuito del pianista e compositore franco-israeliano Yaron Herman (prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 25 su duomo.firenze.it). Sempre in Sala Paradiso, si terrà poi il concerto di chiusura della settima edizione della rassegna "A Jazz Supreme". "I Poeti del Piano Solo", in collaborazione con l’associazione Something Like This e con la direzione artistica del pianista Stefano Maurizi e di Fernando Fanutti, presidente del Musicus Concentus, proseguirà poi nella Sala Vanni, con altri due concerti, sempre alle 21,15 (prevendite boxol.it): venerdì 29 settembre con lo svizzero Nik Bärtsch e sabato 30 settembre con l’azerbaigiano Isfar Sarabski.

Venerdì 13 ottobre si apre "A Jazz Supreme", per la direzione artistica del pianista Simone Graziano e di Fernando Fanutti, con il primo di cinque concerti in Sala Vanni (inizio degli spettacoli 21,15, prevendite boxol.it): la prima assoluta di Inish, il nuovo album della violoncellista Naomi Berrill; il 20 ottobre Evita Polidoro in "Nerovivo"; il 27 ottobre il "Gifts Trio" del trombettista Dave Douglas, il chitarrista Rafq Bhatia e il batterista Ian Chang; il 10 novembre "Fantàsia", quintetto di Jacopo Ferrazza; il 17 novembre progetto "Deadeye" di Reinier Baas, Kit Downes e Jonas Burgwinkel. Ogni concerto in Sala Vanni sarà introdotto da giovanissimi musicisti jazz: Lorenzo Simoni; Irene Lovato & Edoardo Cian; Edoardo Ferri; Guglielmo Santimone; Marta Frigo. Il 14 dicembre poi l’atteso concerto finale in Sala Paradiso all’Opera del Duomo: "Echoes", sax solo di Dario Cecchini.

A ottobre prende avvio "Note", un’iniziativa tutta nuova scaturita dalla collaborazione tra Musicus Concentus e l’Associazione Ideerranti. La rassegna nasce con lo scopo di coniugare note e parole, lettura e musica, attraverso l’incontro con scrittori e cultori della musica, selezionando libri di musicisti e critici musicali che danno voce alla loro ispirazione con le parole e con le note. Il primo incontro è in programma giovedì 12 ottobre in Sala Vanni, ore 18, con Marco Molendini e Neri Pollastri per un dialogo sul libro di Molendini "Pepito, il Principe del Jazz".