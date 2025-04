L’autoironia di Angioni al Verdi ’Anche meno’: vita, morte e risate

Un trentenne, figlio unico, autoironico che parla del senso della vita e della morte. È proprio su queste premesse che il comico Max Angioni porta il suo ‘Anche meno’ al Teatro Verdi, sul palco di via Ghibellina questa sera alle 20,45. Un monologo su un (non più così tanto) giovane alle prese con la routine e con i problemi di tutti i giorni, fino a quando non arrivano le ‘grandi conquiste’ e le domande sulla storia e sul senso della vita. Che, in fondo, hanno messo a repentaglio i grandi pensatori dei secoli che ci precedono.

Chissà che risposte si darà Angioni in merito e su quali grandi quesiti discetterà. Su un fatto possiamo essere sicuri: saprà trasformare la quotidianità di un-poco-più-che-trentenne in un grande racconto surreale, aiutato da una gestualità che tanto fa divertire il pubblico. Sì, perché in scena c’è un post-adolescente che filtra il mondo attraverso una tela immaginifica capace di rendere surreale tutto ciò che vive e sperimenta.

E lo fa con una narrazione autoironica ed esilarante della vita, mettendo in mostra il ricordo delle prime volte, la scomparsa di un parente, l’incombenza dettata da un rubinetto che perde, la preoccupazione per un futuro completamente incerto e la ricerca di una spiegazione tramite la psicoterapia.

In un racconto di una vita che potrebbe essere la nostra, intrisa di contemporaneità, del mondo che abitiamo. Sul palco c’è un Max Angioni, all’anagrafe Massimiliano, che non manca di improvvisare, con battute brillanti che sono spesso frutto di inciampi e rumori inaspettati, in uno show dal ritmo sostenuto, come vuole la tradizione della migliore stand up comedy. A cui si aggiunge una buona dose di black humor.

‘Anche meno’ arriva dopo il ‘Miracolato’, il primo spettacolo di grande successo che ha portato il comico comasco oltre i confini nazionali, fino a raggiungere il Comedy Store di Soho, quel club di Londra passato alla storia perché lì si sono esibiti i più importanti al mondo. Per ‘Anche Meno’ Angioni è accompagnato da Ester Montalto alla regia, mentre lo spettacolo è prodotto da Vera produzioni. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del teatro, nei punti vendita Box Office Toscana e sul sito internet www.ticketone.it. Chi possiede i titoli di ingresso per la serata del 15 marzo può usarli senza conferme né sostituzioni.

Lorenzo Ottanelli