Laurenziana, sono giorni di festa. Il presidente Ramponi fa 90

Laurenziana in festa per alcuni traguardi straordinari. È stata organizzata una serata speciale per festeggiare i 90 anni del presidente Alfredo Ramponi e presentare i progetti di ristrutturazione dello storico impianto sportivo comunale, insieme al positivo bilancio sociale e sportivo del club. Un’emozione indescrivibile quando Ramponi ha spento 90 candeline, tantissimi anni vissuti con il biancorosso nel cuore, con la passione e la dedizione che solo chi ama davvero il calcio e lo sport può comprendere. Musica e fuochi d’artificio hanno arricchito l’evento con applausi e complimenti ad Alfredo per il suo costante impegno a favore dei giovani e della comunità. Una Polisportiva che nel corso degli anni si è affermata sempre più con particolare attenzione anche all’aspetto aggregativo, culturale e sociale. Tante le personalità presenti fra cui il governatore della Toscana Eugenio Giani, l’assessora allo sport Letizia Perini, il dirigente sportivo Fabio Giorgetti, alcuni presidenti e dirigenti di società, tutto lo staff della Laurenziana con l’inseparabile moglie Patrizia Garuglieri che è direttrice organizzativa e tesoriere.

"Abbiamo celebrato questo momento speciale - dice Patrizia - con una serata unica, circondata dall’affetto di amici e amiche, per rendere omaggio a un uomo che ha scritto la storia della nostra società. Il suo impegno, la sua visione e il suo amore per questi colori sono stati il motore di tante vittorie, di momenti indimenticabili e di sogni trasformati in realtà. Nell’occasione, abbiamo anche inaugurato la bacheca che racconta la storia della Laurenziana, un simbolo della nostra identità e del nostro percorso. Il sogno che a breve si trasformerà in realtà è la ristrutturazione dell’impianto". Parole di stima da parte del governatore Giani: "Alfredo è un amico e una grande personalità fiorentina, sempre positivo nella vita, promotore infaticabile di attività, di amore per Firenze e la Toscana".

La Laurenziana è nata nel 1992 dalla fusione fra Po.Li.Ri e Assi Virtus, due storici club fiorentini. Il nome Laurenziana fu scelto in quanto ricorrevano i 500 anni dalla morte di Lorenzo il Magnifico. I colori sociali sono il bianco e il rosso che da sempre contraddistinguono Firenze.

Francesco Querusti