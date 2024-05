Laura Forti e Goldkorn: dialogo sulla ’Figlia inutile’

Nata in una famiglia di esuli russi che l’avevano lasciata a balia in Francia, Elena era cresciuta ribelle e anticonformista, dispotica e generosa. Per ricomporre le tante facce della sua identità, la nipote deve ripercorrere il cammino dei Dresner, le tappe di una integrazione di successo in Italia: le amicizie con il sionismo nascente dei Rosselli ma poi perfino con Mussolini, la scalata del Credito Italiano. Poi altre fughe, con le leggi razziali del ’38, e abbandoni: la storia di Elena e dei Dresner è il nuovo libro di Laura Forti La figlia inutile (Guanda). Forti (nella foto) ne parla oggi alle 18 alla Feltrinelli Firenze, in piazza Repubblica, con Wlodek Goldkorn.