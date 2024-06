Lastra a Signa Consiglio comunale. Giovedì sera la prima seduta

Primi passi per la nuova amministrazione comunale di Lastra a Signa. Si è tenuta in questi giorni la prima seduta della nuova giunta comunale. Il sindaco neoeletto Emanuele Caporaso (Pd) e i nuovi assessori Annamaria Di Giovanni (che è anche vicesindaco), Massimo Lari, Mirio Bogani, Massimo Galli e Francesca Tozzi hanno approvato una variazione di Peg (Piano esecutivo di gestione) e hanno discusso le linee programmatiche generali e organizzative inerenti i vari settori d’intervento. "L’intenzione – hanno spiegato al termine della riunione - è quella di svolgere nei prossimi mesi una serie d’incontri del sindaco e della giunta sia nel capoluogo che nelle frazioni per illustrare ai cittadini progetti e iniziative e per ascoltare le richieste dei residenti".

Intanto si terrà giovedì 27 giugno (alle 21), nella sala consiliare del municipio, la prima seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale. Tra i punti all’ordine del giorno della seduta: la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del Consiglio comunale (che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere Pietro Milanesi) e dei due vicepresidenti, la comunicazione ufficiale dei componenti della giunta comunale. Il Consiglio sarà presieduto, fino all’elezione del presidente, dal consigliere più anziano ovvero quello che ha ottenuto il maggior numero di voti, in questo caso Andrea Rossi. Prevista anche la surroga dei Consiglieri che sono stati nominati assessori, ovvero Massimo Galli e Francesca Tozzi: al loro posto entreranno Barbara Barberini e Alessio Pancani, entrambi del Pd.

Lisa Ciardi