L’associazione Nicco Paro, il Meyer e la Tropos in aiuto dei giovani che affrontano le cure oncologiche

L’associazione Nicco Paro Onlus, da anni impegnata nell’organizzazione di eventi benefici a Firenze in memoria di Niccolò Parigi, annuncia il lancio del progetto A.M.O., in collaborazione con il reparto di Oncoematologia dell’ospedale pediatrico Meyer. L’iniziativa – che si rivolge a ragazzi che hanno affrontato cure oncologiche – nasce con l’obiettivo di supportare il recupero fisico di giovani pazienti oncologici, offrendo loro un percorso di riabilitazione motoria adeguato e personalizzato dopo le impegnative terapie a cui sono stati sottoposti. Le sessioni di allenamento si svolgeranno ogni martedì e venerdì, dalle 18 alle 19.30, presso la Tropos, altro importante partner per la realizzazione del progetto. Il progetto sarà presentato stasera alle 20 nella sede della Tropos in via Orcagna 20/A.