L’assessore Albanese a Legnaia. Vertice con i residenti per le baby gang

L’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese (nella foto) incontrerà martedì 16 aprile alle 19 i residenti di Legnaia, in via Andrea da Pontedera nel piazzale davanti al supermercato Pam, per parlare delle criticità che si stanno verificando in zona a causa di gruppi di ragazzini che spadroneggiano tra i giardini e l’attiguo supermarket. Vere e proprio baby gang di adolescenti, buona parte dei quali di origine straniera, che rubano nello store e scappano fuori carichi di birre, dolciumi e altri prodotti trincerandosi dietro a un "tanto siamo minorenni, non potete toccarci", hanno atteggiamenti minacciosi nei confronti di adulti, giungendo anche a vere baruffe fisiche in dei casi, bivaccano nei giardini di viale Nenni e nei porticati condominiali lasciando spazzatura in terra, ascoltano musica ad alto volume, offendono i passanti, spaventano bambini e animali, fumano spinelli, vandalizzano arredi pubblici e condominiali.

Sembra, dalle rilevazioni del Quartiere, che si parli due compagnie, una non stanziale di ragazzini più grandicelli (poco meno che maggiorenni) e una di adolescenti poco più piccoli, più tranquilli, ma che talora si fa trascinare da quelli più grandi. Una situazione di disagio e paura che va avanti da mesi e verso cui i residenti dei dintorni si sentono impotenti, anche perché quando vengono chiamate le forze dell’ordine le pesti spesso si disperdono in zona prima del loro arrivo scavalcando muretti e recinzioni. I residenti da qualche settimana hanno anche organizzato una raccolta firme, disponibile nella vicina edicola all’angolo con via di Scandici e via degli Arcipressi, per chiedere una soluzione alle istituzioni. L’incontro, spiegano da Palazzo Vecchio, è uno dei tanti che l’assessore organizza per avere un riscontro sulla sicurezza ed eventualmente portare i problemi più gravi al Cosp. Dovrebbero essere presenti anche rappresentanti dell’azienda che gestisce il supermarket e delle forze dell’ordine. La questione era già finita negli scorsi giorni sui banchi della politica: il consigliere di Sinistra progetto Comune Dmitrij Palagi aveva portato settimana scorsa un question time in Consiglio comunale, mentre tre settimane fa il vicecoordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Giovanni Gandolfo, recatosi sul posto per un sopralluogo, aveva subito un’aggressione verbale da componenti della stessa baby gang.

