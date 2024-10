L’Asl si modernizza e sbarca sui social. Aprono i profili Facebook e Instagram: "Così comunicazione più semplice"

La Asl Toscana centro inaugura la sua vita social: è ufficialmente presente da ieri sui maggiori canali con un profilo sia su Facebook che su Instagram. A un anno dall’insediamento della nuova direzione guidata da Valerio Mari, vengono attivati ufficialmente i profili istituzionali "per una comunicazione più semplice e immediata" spiegano dall’azienda. In questo modo "vogliamo essere più vicini ai cittadini attraverso una comunicazione di servizio regolare e attenta che allo stesso modo faccia conoscere e apprezzare anche il grande lavoro che tutti gli operatori portano avanti quotidianamente in una grande azienda pubblica". Con un invito agli utenti ad essere rispettosi e "ad usare questo spazio di dialogo con gentilezza, tranquillità e rispetto e di sollevare eventuali questioni urgenti presso i canali preposti dall’azienda".